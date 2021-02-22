Томас Тухель: Матчи с «Атлетико» - серьезное испытание для «Челси»

- Это серьезное испытание для нас. «Атлетико» - команда с большим опытом матчей на таком уровне и с очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать свою лучшую игру. Всем понятно, что в поединке с «Атлетико» нас ждет настоящий бой, - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси» состоится в ближайшую среду в Бухаресте и начнется в 23:00 по московскому времени.

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