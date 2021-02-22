Менди — перед матчем с «Аталантой»: «Реал» должен быть осторожен

Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов французский легионер мадридского «Реала» Ферлан Менди поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

— Мы должны быть осторожны. Мы знаем, что «Аталанта» — это команда, которая хорошо играет и забивает много голов. Нам будет сложно, но мы думаем, что это будет очень хороший матч. Чтобы победить, нам придется играть как можно лучше, — приводит слова Менди официальный сайт «Реала».

Подопечные Зинедина Зидана на групповом этапе ЛЧ заняли первое место с десятью очками в группе B, где их соперниками были менхенгладбахская «Боруссия», миланский «Интер» и донецкий «Шахтер». «Аталанта» с 11-ю очками вышла в плей-офф из группы D, где ее соперниками были «Ливерпуль», датский «Мидтьюлланд» и амстердамский «Аякс».

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