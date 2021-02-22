Андрей Аршавин: Сильно удивлюсь, если за полсезона «Тамбов» выиграет больше, чем одну игру

- Плохо, что такая ситуация сложилась. Не нам решать, кто виноват и почему. Мне понравилось, как РФС попытался спасти клуб. РПЛ — тоже молодцы. Объединились руководители и делают все, чтобы спасти «Тамбов». Предлагали разные варианты, дают команде игроков. Здорово, что сохранили целостность. С другой стороны, я сильно удивлюсь, если за эти полсезона «Тамбов» выиграет больше, чем одну игру, - рассказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что «Тамбов» испытывал финансовые проблемы, долги клуба на 22 января составляли 130 миллионов рублей. В феврале РФС и РПЛ договорились о выделении финансовой помощи тамбовской команде.

«Тамбов» находится на последней 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Свой первый матч после зимнего перерыва тамбовский коллектив проведет в на своем поле с «Ротором».

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