Бензема не сыграет с «Аталантой»

33-летний французский нападающий «Реала» не полетит в Италию на первый матч плей-офф ЛЧ, где его клуб сыграет с «Аталантой», об этом сообщает Marca.

Таким образом, Зинедин Зидан останется без девяти игроков основной команды, среди которых Серхио Рамос, Эден Азар, Родриго и Федерико Вальверде.

Отметим, что Бензема лучший бомбардир «сливочны» в текущем сезоне. Ему удалось 17 раз огорчить вратаря соперников.

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