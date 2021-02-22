Диего Симеоне: «Челси» сильно изменился под руководством Томаса Тухеля

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил мнение об предстоящей игре с лондонским «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Томас Тухель подталкивает подопечных к лучшей игре, «Челси» сильно изменился с его приходом. Клуб вложил большие деньги в нынешний состав лондонцев, у них очень качественные игроки. Их нападающие пригодились бы любой команде Европы, наличие трех хороших вратарей придает команде силу и уверенность.

Мы хотим победить сильного соперника, другого желания у нас и не можеть быть», - приводит слова Симеоне сайт UEFA.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Челси» пройдет 23 февраля в Бухаресте. Начало игры - в 23:00 (мск).

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