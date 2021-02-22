Тиаго Силва пропустит матч с «Атлетико»

Бразильский защитник «Челси» Тьяго Силва не сыграет с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Травма бедра, полученная 4 февраля во время победного матча с «Тоттенхэмом « (1: 0), помешает бразильцу сыграть во вторник. Наставник «аристократов» Томас Тухель подтвердил эту информацию на пресс-конференции, об этом сообщает France Football.

В текущем сезоне Силва 17 раз выходил на поле в футболке «синих», два раза ему удалось поразить ворота соперников.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Еще больше эмоций – здесь