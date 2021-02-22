Фабио Паратичи: Мы обсуждаем продление контракта с Дибалой

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал возможное продление контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

«Пауло все еще чувствует дискомфорт, проблема с травмой не уходит. На прошлой неделе он опережал график восстановления, теперь снова почувствовал боль. Матч с «Кротоне» Дибала точно пропустит.

Мы обсуждаем с ним продление контракта и продолжим обсуждать в ближайшие дни и месяцы», - приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.

Отметим, что контракт аргентинца с туринским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Дибала провел 16 матчей во всех турнирах, отличившись тремя мячами и двумя голевыми передачами.