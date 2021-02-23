«Порту» в компенсированное время матча вырвал победу у «Маритиму»

Футболисты «Порту» обыграли «Маритиму» в выездном матче 20-го тура чемпионата Португалии.

Встреча прошла в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» и завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голом отметился Лео Андраде (18-я минута), у гостей отличились Андрес Урибе (14) и Отавио (90+3, пен.).

После этой встречи «Порту» набрал 44 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице примейры. «Маритиму» с 17 очками занимает последнее место.

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