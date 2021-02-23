«Кристал Пэлас» в гостях переиграл «Брайтон»

Футболисты «Брайтона» уступили «Кристал Пэлас» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии со счетом 1:2.
В составе победителей отличились Жан-Филипп Матета (28-я минута) и Кристиан Бентеке (90+5), у проигравших отличился Йоел Велтман (55).
После этой игры «Кристал Пэлас», набрав 32 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, «Брайтон» с 26 очками расположился на 16-й строчке.
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источник: «Советский спорт»