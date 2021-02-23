Хавбек «Крыльев» Зиньковский – об интересе «Витесса»: Готов уехать. Надеюсь, что заберут

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заявил о готовности сменить клубную прописку, а также прокомментировал слухи об интересе голландского «Витесса».

«На данный момент я точно остаюсь в «Крыльях», ну только если чего-то страшного не произойдет. Слухи ходили, но до конкретики так и не дошло. В итоге до лета точно остаюсь, а дальше уже будем смотреть, что делать.

Слухи о «Витессе»? Это приятно, но сбивает сильно. Думаешь, вот-вот там где-то «Витесс» витает, Нидерланды, хороший чемпионат, хорошие люди. А потом – бац и все, нет этого. Поэтому, наоборот, сбивает чуть-чуть.

Готов ли уехать? Думаю, что готов, а там как срастется. Если пригласят, уеду, конечно. А там может по-разному получиться, никто не знает. Будем надеяться, что заберут. Я бы хотел себя там попробовать все-таки, был бы рад», – цитирует полузащитника Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне Зиньковский отыграл 26 матчей, забил девять голов и отдал шесть голевых передач.