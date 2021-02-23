Суарес – об уходе из «Барселоны»: Мне сказали, что я старый и больше не вернусь на высокий уровень

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес вспомнил об уходе из «Барселоны».

«Мне сказали, что я старый и больше не вернусь на высокий уровень. Послушайте, я играл за «Барселону» шесть лет и каждый сезон забивал не менее 20 мячей. Это лучший результат после Месси.

Конечно, я понимал, что клуб нуждается в переменах. Они пригласили новых футболистов, но пока нет никакого результата. Я лишь хотел, чтоб меня уважали и проводили должным образом», – цитирует Суареса France Football.

Добавим, что в составе каталонцев форвард провел 283 матча, забил 185 голов и отдал 113 голевых передач, став четырехкратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

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