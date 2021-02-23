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23 февраля 08:25
автор: Артур Гичунцев

«Аякс» готов продать Промеса «Спартаку» за 7-8 млн евро

При этом не исключается вариант с арендой.

«Аякс» поставил условия московскому «Спартаку» по трансферу 29-летнего форварда Квинси Промеса.

Как сообщает Voetbalprimeur, чемпион Голландии хочет получить за игрока 7-8 млн евро. В клубе также готовы рассмотреть вариант аренды с правом обязательного выкупа.

Ранее «Профиль» писал, что в «Спартаке» подтвердили переговоры по футболисту, отметив, что сделали окончательное предложение и ожидают решения «Аякса».

Добавим, что Промес уже выступал за красно-белых. Это случилось в период с 2014 по 2018 год. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса. В составе «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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источник: «Советский спорт»
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