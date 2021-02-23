Президент «Ахмата» обратился к Кадырову после победы над «Ростовом»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за постоянную помощь грозненскому клубу. Об этом сообщает «МК-Спорт».

«Уважаемый Рамзан Ахматович! Дорогой брат! От лица футбольного клуба «Ахмат» хочу выразить вам искреннюю благодарность за все, что вы делаете для нашей родной команды.

Благодаря вашей постоянной поддержке «Ахмат» стабильно выступает в элитном дивизионе в системе футбольных лиг России – российской Премьер-Лиге, имеет отличные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и тренировочного процесса.

Мы безмерно благодарны вам, уважаемый Рамзан Ахматович! «Ахмат» – сила!» – написал функционер в своем Instagram.

Добавим, что в в текущем сезоне РПЛ команда занимает 10-е место, набрав 26 очков.