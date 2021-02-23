Тренер «Сочи» Бородин: У Тедеско есть два прозвища: плакса и хамелеон

Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин, отвечающий за игру вратарей, рассказал, что у наставника «Спартака» Доменико Тедеско два прозвища.

«Слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: Плакса и Хамелеон. И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чём говорят. Опять же, его поведение – на его совести», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, Тедеско и Бородин повздорили после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак», который завершился поражением красно-белых со счетом 0:1.

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