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23 февраля 10:09
автор: Артур Гичунцев

Андрей Аршавин: Сильно удивлюсь, если «Тамбов» выиграет больше, чем одну игру за эти полсезона

В данный момент команда занимает последнее, 16-е место в таблице, набрав 13 очков.

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал последние события вокруг «Тамбова».

Ранее клуб сообщил о финансовых трудностях и мог сняться с чемпионата, однако, сохранил прописку в РПЛ благодаря помощи РФС.

«Плохо, что такая ситуация сложилась. Не нам решать, кто виноват и почему. Мне понравилось, как РФС попытался спасти клуб. Они были готовы дать денег вперед и попросили губернатора вложить деньги в детский футбол. Считаю, что это классное решение. Хотя, по-моему, губернатор в итоге не доехал.

РПЛ – тоже молодцы. Объединились руководители и делают все, чтобы спасти «Тамбов». Предлагали разные варианты, дают команде игроков. Здорово, что сохранили целостность. С другой стороны, я сильно удивлюсь, если за эти полсезона «Тамбов» выиграет больше, чем одну игру.

Любая такая команда – это удар по имиджу лиги. Когда «Тосно» выигрывает Кубок России, а потом команда исчезает – это плохой знак для нашего футбола. Тот же «Амкар», может быть, звезд с неба не хватал, но имел хорошую команду, был крепким середняком. Исчезновение таких клубов оставляет негативный след в российском футболе», – цитирует Аршавина сайт «Матч ТВ».

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
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