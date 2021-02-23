Нагельсман может сменить Моуриньо на посту главного тренера «Тоттенхэма»

По информации The Telegraph главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман может сменить Жозе Моуриньо на аналогичном посту в «Тоттенэме».

«Тоттенхэм» в настоящее время занимает c 36-ю очками девятое место в английской Премьер-лиги (АПЛ). Из последних пяти матчей было проиграно четыре встречи. Как сообщает британская пресса на исправление ситуации руководство «шпор» отвело Моуриньо на исправление ситуации три игры в рамках АПЛ. Между ними также состоится ответная игра 1/16 финала Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом» (первый матч завершился победой британского клуба со счетом 4:1).

Напомним, что в также феврале «Тоттенхэм» завершил выступление в Кубке Англии, проиграв «Эвертону» (5:4).