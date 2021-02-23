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23 февраля 10:31
автор: Максим Скороходов

Нагельсман может сменить Моуриньо на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Жозе дали четыре матча, чтобы доказать свою состоятельность.

По информации The Telegraph главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман может сменить Жозе Моуриньо на аналогичном посту в «Тоттенэме».

«Тоттенхэм» в настоящее время занимает c 36-ю очками девятое место в английской Премьер-лиги (АПЛ). Из последних пяти матчей было проиграно четыре встречи. Как сообщает британская пресса на исправление ситуации руководство «шпор» отвело Моуриньо на исправление ситуации три игры в рамках АПЛ. Между ними также состоится ответная игра 1/16 финала Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом» (первый матч завершился победой британского клуба со счетом 4:1).

Напомним, что в также феврале «Тоттенхэм» завершил выступление в Кубке Англии, проиграв «Эвертону» (5:4).

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источник: The Telegraph
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