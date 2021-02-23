«Динамо» вернулось на сборы в Турцию

Как сообщает пресс-служба московского «Динамо», клуб снова отправился в Турцию для подготовки к весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый после зимней паузы матч РПЛ столичный клуб проведет против «Ахмата». Встреча начнется 28 февраля в Грозном в 16:30 по московскому времени.

Напомним, что 20 февраля «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России обыграло московский «Спартак» со счетом 2:0. После 19 туров «Динамо» занимает шестое место в РПЛ, набрав 30 очков.

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