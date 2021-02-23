Гендиректор «Сочи» оценил вероятность перехода Романа Еременко

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможном подписании контракта с 33-летним полузащитником Романом Еременко.

«У нас на данный момент команда практически укомплектована. Конечно, точечная работа идет постоянно, но поводу Еременко мне даже нечего сказать», – цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Ростов» пока не объявлял об уходе игрока, однако, по данным нескольких источников, клуб расторг контракт с футболистом по его просьбе.

К слову, Роман Еременко играл за донскую команду с января 2019 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

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