Калиниченко – о матче «Лацио» – «Бавария»: Будет очень интересно, у римлян есть шанс

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией».

К слову, мюнхенский гранд – действующий победитель турнира и подходит к этой игре с беспроигрышной серией из 16 матчей.

«Бавария», конечно, сильнее «Лацио». Сейчас римляне время от времени проигрывают. Делают они это в важных матчах с равными соперниками. Команда Индзаги в серии А пока только борется за места выхода в ЛЧ. Она идет на пятой строчке и имеет небольшое отставание от команд выше.

Игра, на мой взгляд, будет очень интересная. Хочется увидеть, как проявят себя римляне в матче против организованных мюнхенцев. У «Лацио» есть шанс, что морально «Бавария» будет не готова к бою. В других аспектах – тактике, физике, собранности – у итальянского клуба нет шансов», – цитирует Калиниченко портал «Всепроспорт».

Добавим, что матч «Лацио» – «Бавария» состоится 23 февраля и пройдет в Риме. Начало встречи – 23.00 мск.