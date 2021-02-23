Роналду стал первым, кто преодолел отметку в 1000 матчей в XXI веке

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, сыгравшим более 1000 матчей в XXI веке.

Как сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Международную федерацию футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду сыграл 1047 матч в текущем веке, вторым в списке находится бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс (974 матч), на третьем месте - бразильский защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес (969 матч).

Напомним, что накануне «Ювентус» с Роналду в составе обыграл «Кротоне» со счетом 3:0. Португалец отличился дублем.