«Симеоне более проверенный боец, чем Тухель». Генич – перед матчем «Атлетико» – «Челси»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался перед первым матчем «Атлетико» и «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, встреча состоится 23 февраля и пройдет в Бухаресте. Начало игры – 23.00 мск.

«На данный момент «Атлетико» выглядит чуть основательней. Симеоне все же более проверенный еврокубковый боец. Что объединяет Тухеля и Симеоне – так это то, что оба доходили до финала Лиги чемпионов, но уступали там. Тухель в прошлом сезоне проиграл «Баварии», будучи главным тренером «ПСЖ».

Сейчас можно сказать, что «Атлетико» не в порядке. Сначала с «Леванте» на выезде сыграл вничью, а потом дома умудрился проиграть 0:2.

Если говорить о «Челси», то с Тухелем команда показывает очень прагматичный и сдержанный футбол. В последнем туре «Челси» не проиграл «Саутгемптону». Можно ли это перенести на очное противостояние в Бухаресте? Честно говоря, не знаю. Матч очень стремный для прогноза», – цитирует Генича «Рейтинг букмекеров».