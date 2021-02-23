Стефан Савич: «Челси» — крепкая команда

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

Матч начнется в 21:00 по мск.

— Мы сосредоточены на игре с «Челси». У нас есть возможность продолжить соревнования, но мы знаем, что будет очень сложно. Это будет вызов. Мы готовы, но дальше вторника заглядывать не станем. «Челси» — крепкая команда. У них сменился тренера, и теперь с ними очень сложно играть, — передает слова 30-летнего защитника мадридцев France Football.

Напомним, что в текущем сезоне Савич сыграл в составе «Атлетико» 20 игр, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.