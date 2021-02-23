Роман Еременко: Я возвращаюсь к семье

Финский полузащитник Роман Еременко, покинувший «Ростов» прокомментировал досрочное прекращение договора с клубом.

23 февраля »Ростов» объявил о расставании с 33-летним футболистом по обоюдному согласию.

— При подписании контракта у нас была договоренность с президентом клуба о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из них были семейные обстоятельства. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию, — приводит слова футболиста «ТАСС», ссылаясь на пресс-службу ростовской команды.

Напомним, что составе московского ЦСКА Еременко становился чемпионом России сезона 2015/16 годов. За ростовчан финский игрок провел 36 матчей, в которых забил 9 голов.