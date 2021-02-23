Андрей Червиченко: В «Ростове» людей не мучают, если человек хочет уйти — отпускают

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о причинах разрыва контракта полузащитника Романа Еременко и «Ростова».

«В «Ростов» Карпин набирает молодых ребят, они летят на скорости. А Роман любит все медленно делать, отсюда и командная скорость снижается. Так и кубок был проигран. В «Ростове» людей не мучают, если человек хочет уйти — отпускают» - цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Контракт Еременко с «Ростовом» должен был действовать до конца сезона-2022/2023. За ростовский клуб финский полузащитник провел 36 матчей, в которых он забил 9 голов.