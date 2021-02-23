Марко Розе: «Манчестер Сити» не любит играть без мяча

Главный тренер менхенгладбахского клуба Марко Розе поделился мнением о предстоящей встрече плей-офф Лиги чемпионов.

Матч состоится в среду в 23:00 в Будапеште.

— Нам будет сложно чувствовать себя как дома. «Боруссия» проведет матч в Венгрии на стадионе, о котором мы ничего не знаем. Мы хотим не только защищаться, но и играть в футбол. «Манчестер Сити» не любит, когда у него нет мяча. Мы, очевидно, будем пытаться проводить мяч вперед и наносить удары. Для этого нам придется играть со всем мужеством и сердцем, которые у нас есть, — приводит слова немецкого специалиста France Football.

Напомним, что клуб из Менхенгладбаха вышел в плей-офф со второго места группы B, в которой также играли мадридский «Реал», донецкий «Шахтер» и миланский «Интер». Команда Розе набрала восемь очков и опередила «горняков» только по личным встречам. «Манчестер Сити» закончил групповой этап на первом месте, выиграв пять матчей, и еще одна встреча завершилась вничью. В группе С помимо команды Гвардиолы сражались «Марсель», пирейский «Олимпиакос» и португальский «Порто».