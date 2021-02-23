Никола Влашич: Я уйду из ЦСКА, когда придет время

23-летний полузащитник столичных «армейцев» Влашич прокомментировал свое будущее в команде.

— Я знаю, что были клубы, желавшие меня приобрести. Однако в ЦСКА мне четко сказали, что примут предложение только в том случае, если кто-то заплатит 35 миллионов евро - это сумма отступных за меня. Российский чемпионат хорош, здесь необыкновенные поля и стадионы. Я уйду, когда придет время, а до той поры у меня впереди большие планы. Мы должны выиграть лигу и кубок, — приводит слова игрока красно-синих «РИА Новости».

Напомним, что Влашич играет за ЦСКА с 2018 года. За это время он провел 92 матча, в которых 30 раз огорчал вратарей соперников.