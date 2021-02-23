Камано — о переезде в Россию: Мне было сложно

24-летний гвинейский легионер московского «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после перехода в столичный клуб.

— Мне было сложно, когда я приехал в Россию. На тот момент я восстанавливался после травмы, требовалось время, чтобы адаптироваться: привыкнуть к языку, климату, игровым схемам, самому чемпионату. Сейчас я начал вливаться в коллектив, лучше понимаю партнеров по команде. С возобновлением чемпионата мы увидим, что и как поменяется, —передает слова гвинейца официальный сайт «железнодорожников».

Отметим, что в 14-и матчах текущего сезона Камано не поучаствовал в забитых голах своей команды.