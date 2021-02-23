«Краснодар» собирается приобрести лучшего бомбардира чемпионата Турции

A Spor сообщает, что «Краснодар» успешно провел переговоры с турецким «Хатайспором» о трансфере габонского нападающего Аарона Бупендза.

По сведениям источника, российский клуб готов заплатить 8 миллионов евро, а также перечислит «Хатайспору» 10% от следующей продажи африканского футболиста. В заочной борьбе за форварда «Краснодар» опередил «Галатасарай» и «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Бупендза возглавляет список бомбардиров турецкой суперлиги, забив 18 голов в 23 матчах. Его команда занимает шестое место, набрав 42 очка в 25 турах.

В августе прошлого года габонец перешел в «Хатайспор» из французского «Бордо» в качестве свободного агента.