Семин — о словах Миранчука: Уровень тренировок в России не ниже

Российский тренер Юрий Семин, работавший с Алексеем Миранчуком в «Локомотиве», прокомментировал слова 24-летнего футболиста о разнице уровня тренировок в России и Италии.

— Надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и все. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто футболист должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются. Как только Алексей окончательно приспособится, он будет чаще играть в основе,— приводит слова Семина sport24.ru.

Отметим, что Юрий Павлович три раза выигрывал чемпионат России в качестве главного тренера московского «Локомотива».