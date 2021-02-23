Хосеп Гвардиола: «Боруссия» здорово выходит из обороны. Немецкие команды всегда очень опасны

Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Манчестер Сити».

«Играть готовы все, не считая Натана Аке, – цитирует пресс-конференцию главного тренера «Сити» официальный сайт УЕФА. – «Боруссия» здорово выходит из обороны через короткий пас, у нее стремительный переход к атакам, а в нападении действуют очень быстрые футболисты. Мы должны быть сосредоточены на своих действиях. Немецкие команды всегда очень опасны».

Встреча «Боруссия» – «Манчестер Сити» пройдет завтра 24 февраля в столице Венгрии Будапеште, поскольку немецкие власти приостановили авиасообщение с Великобританией после появления нового штамма коронавируса.