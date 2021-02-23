«Торино» приостановил тренировки

Официальный сайт итальянского футбольного клуба «Торино» опубликовал заявление о приостановлении тренировок.

— В связи с непредвиденной ситуацией, которая еще не стабилизировалась, по указания местных органов здравоохранения футбольный клуб «Торино» приостанавливает тренировки с сегодняшнего дня в ожидании дальнейших результатов тестов, — говорится на сайте туринской команды, об этом сообщает «Чемпионат».

В текущем сезоне Серии А «Торино» набрал 20 очков в 23-х сыгранных матчах и занимает 17-место в турнирной таблице.