«Ротор» с крупным счетом проиграл «Кайрату» в заключительном зимнем спарринге

«Ротор» провел последнюю контрольную встречу на третьем зимнем сборе в турецком Белеке. Волгоградская команда проиграла чемпиону Казахстана «Кайрату» со счетом 1:4.

После первого тайма клуб из Алма-Аты выигрывал 3:0. Гулжигит Алыкулов оформил дубль, поразив ворота Игоря Обухова на второй и 32-й минутах. На 22-й отличился Артур Шушеначев.

Во втором тайме на 52-й минуте венесуэльский форвард «Ротора» Андрес Понсе «размочил» счет, но на 86-й «Кайрат» вновь сделал своей перевес крупным.

Товарищеский матч

«Ротор» (Волгоград, Россия) – «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) – 1:4 (0:3)