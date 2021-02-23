«Атлетико» и «Челси» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо, Анхель Корреа, Коке, Сауль Ньигес, Лемар, Жоау Феликс, Луис Суарес.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Маркос Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои, Жиру, Вернер.
Команды Диего Симеоне и Томаса Тухеля играют в столице Румынии Бухаресте, поскольку испанские власти закрыли авиасообщение с Великобританией после появления нового штамма коронавируса.
Главный арбитр встречи – немец Феликс Брых. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.