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23 февраля 22:10
автор: Виктор Шарафудинов

«Атлетико» и «Челси» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча состоится в Бухаресте.

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо, Анхель Корреа, Коке, Сауль Ньигес, Лемар, Жоау Феликс, Луис Суарес.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Маркос Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои, Жиру, Вернер.

Команды Диего Симеоне и Томаса Тухеля играют в столице Румынии Бухаресте, поскольку испанские власти закрыли авиасообщение с Великобританией после появления нового штамма коронавируса.

Главный арбитр встречи – немец Феликс Брых. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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