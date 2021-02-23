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23 февраля 22:52
автор: Виктор Шарафудинов

«Лидс» дома разгромил «Саутгемптон»

Команда Марсело Бьелсы поднялась на десятое место в АПЛ, обогнав лондонский «Арсенал».

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии «Лидс» обыграл «Саутгемптон» с результатом 3:0.

На 47-й минуте счет открыл Патрик Бэмфорд. На 78-й точный удар с левой из центра штрафной площади нанес Стюрат Даллас. На 84-й прямым ударом со штрафного мяч в ворота гостей направил бразильский нападающий хозяев Рафаэл.

«Лидс» поднялся на десятое место, набрав 35 очков в 25 матчах. Команда Марсело Бьелсы теперь на одно очко опережает лондонский «Арсенал».

«Саутгемптон» опустился на 14-ю строчку таблицы. «Святые» имеют 30 очков и не могут выиграть восемь матчей подряд, лишь один раз сыграв вничью по ходу этой серии и потерпев семь поражений.

27 февраля «Лидс» примет «Астон Виллу». 1 марта состоится матч «Эвертон» – «Саутгемптон».

источник: «Советский спорт»
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