Левандовски вышел на третье место списка лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обогнав Рауля

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовки забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов.

Поляк открыл счет на девятой минуте первой игры 1/8 финала против римского «Лацио». После первого тайма «Бавария» выигрывает в столице Италии 3:0. На 24-й минуте отличился Джамал Мусиала, а на 42-й – Лерой Сане.

В списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов Левандовски обошел испанца Рауля и теперь занимает третье место. Больше Роберта в главном европейском клубном турнире забили только Криштиану Роналду (134 гола) и Лионель Месси (119).

Для того, чтобы забить 72 мяча в Лиге чемпионов 32-летнему Левандовски понадобилось 95 игр. До лета 2014 года он выступал за дортмундскую «Боруссию».