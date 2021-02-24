«Бавария» разгромила на выезде «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов римский «Лацио» на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» с результатом 1:4.

После первого тайма немецкий клуб вел 3:0. На девятой минуте счет открыл Роберт Левандовски, воспользовавшись ошибкой защитника хозяев Матео Музаккио и реализовав выход один на один с голкипером Пепе Рейной.

Для 32-летнего поляка этот гол стал 72-м в Лиге чемпионов, и он вышел на третьей место в списке лучших бомбардиров турнира, обойдя испанца Рауля, который выступал за мадридский «Реал» и «Шальке».

На 24-й минуте после передачи Леона Горецки перевес «Баварии» увеличил 17-летний англичанин Джамал Мусиала, пробив в левый нижний угол с линии штрафной.

На 42-й автором третьего гола гостей стал Лерой Сане.