«Бавария» разгромила на выезде «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов римский «Лацио» на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» с результатом 1:4.
После первого тайма немецкий клуб вел 3:0. На девятой минуте счет открыл Роберт Левандовски, воспользовавшись ошибкой защитника хозяев Матео Музаккио и реализовав выход один на один с голкипером Пепе Рейной.
Для 32-летнего поляка этот гол стал 72-м в Лиге чемпионов, и он вышел на третьей место в списке лучших бомбардиров турнира, обойдя испанца Рауля, который выступал за мадридский «Реал» и «Шальке».
На 24-й минуте после передачи Леона Горецки перевес «Баварии» увеличил 17-летний англичанин Джамал Мусиала, пробив в левый нижний угол с линии штрафной.
На 42-й автором третьего гола гостей стал Лерой Сане.
После перерыва на 47-й минуте защитник «Лацио» Франческо Ачерби срезал мяч в свои ворота в попытке прервать прострел Сане.
На 49-й римлянам удалось «размочить» счет. Точный удар в противоход вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру нанес аргентинский нападающий Хоакин Корреа.
Ответный матч должен пройти в Мюнхене 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Первый матч
«Лацио» (Рим, Италия) – «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 1:4 (0:3)
Голы: Хоакин Корреа, 49 – Левандовски, 9, Мусиала, Сане, 42, Ачерби, 47 (автогол).
«Лацио»: Рейна, Патрик (Худт, 53), Ачерби, Музаккио (Лулич, 31), Ладзари, Милинкович-Савич (Катальди, 81), Лукас Лейва (Эскаланте,53), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 81), Марушич, Иммобиле, Хоакин Корреа.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Мусиала, Сане, Горецка (Хави Мартинес, 63), Коман (Лукас Эрнандес, 75), Левандовски.
Предупреждения: Луис Альберто, 28, Лукас Лейва, 51, Хоакин Корреа, 57, Марушич, 65, Эскаланте, 69 – Киммих, 72, Коман, 75.
Судья: Гринфельд (Израиль).
Рим. «Стадио Олимпико».