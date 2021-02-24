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«Бавария» разгромила на выезде «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов
24 февраля 00:52
автор: Виктор Шарафудинов

«Бавария» разгромила на выезде «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Ответная встреча должна пройти в Мюнхене 17 марта.

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов римский «Лацио» на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» с результатом 1:4.

После первого тайма немецкий клуб вел 3:0. На девятой минуте счет открыл Роберт Левандовски, воспользовавшись ошибкой защитника хозяев Матео Музаккио и реализовав выход один на один с голкипером Пепе Рейной.

Для 32-летнего поляка этот гол стал 72-м в Лиге чемпионов, и он вышел на третьей место в списке лучших бомбардиров турнира, обойдя испанца Рауля, который выступал за мадридский «Реал» и «Шальке».

На 24-й минуте после передачи Леона Горецки перевес «Баварии» увеличил 17-летний англичанин Джамал Мусиала, пробив в левый нижний угол с линии штрафной.

На 42-й автором третьего гола гостей стал Лерой Сане.

После перерыва на 47-й минуте защитник «Лацио» Франческо Ачерби срезал мяч в свои ворота в попытке прервать прострел Сане.

На 49-й римлянам удалось «размочить» счет. Точный удар в противоход вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру нанес аргентинский нападающий Хоакин Корреа.

Ответный матч должен пройти в Мюнхене 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Первый матч

«Лацио» (Рим, Италия) – «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 1:4 (0:3)

Голы: Хоакин Корреа, 49 – Левандовски, 9, Мусиала, Сане, 42, Ачерби, 47 (автогол).

«Лацио»: Рейна, Патрик (Худт, 53), Ачерби, Музаккио (Лулич, 31), Ладзари, Милинкович-Савич (Катальди, 81), Лукас Лейва (Эскаланте,53), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 81), Марушич, Иммобиле, Хоакин Корреа.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Мусиала, Сане, Горецка (Хави Мартинес, 63), Коман (Лукас Эрнандес, 75), Левандовски.

Предупреждения: Луис Альберто, 28, Лукас Лейва, 51, Хоакин Корреа, 57, Марушич, 65, Эскаланте, 69 – Киммих, 72, Коман, 75.

Судья: Гринфельд (Израиль).

Рим. «Стадио Олимпико».

источник: «Советский спорт»
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