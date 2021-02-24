«Челси» обыграл в Бухаресте «Атлетико» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» уступил лондонскому «Челси» со счетом 0:1.
На 68-й минуте французский форвард английского клуба Оливье Жиру забил эффектным ударом через себя из центра штрафной.
Сначала арбитры из Германии зафиксировали офсайд, но при помощи системы VAR гол все-таки был засчитан.
Соперники играли в столице Румынии Бухаресте, поскольку власти Испании закрыли авиасообщение с Великобританией из-за появления нового штамма коронавируса.
Ответная встреча должна состоятся 17 марта, но где она состоится, пока неизвестно.
Лига чемпионов
1/8 финала. Первый матч
«Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Челси» (Лондон, Англия) – 0:1 (0:0)
Гол: Жиру, 68.
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо (Витоло, 84), Анхель Корреа (Ренан Лоди, 82), Коке, Сауль Ньигес (Торрейра, 82), Лемар, Жоау Феликс (М.Дембеле, 82), Луис Суарес.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Маркос Алонсо, Маунт (Зиеш, 74), Жоржиньо, Ковачич (Канте, 74), Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Жиру (Пулишич, 87), Вернер (Хаверц, 87).
Предупреждения: Льоренте, 63, Лемар, 90+3 – Маунт, 1, Жоржиньо, 64.
Судья: Брых (Германия).
Бухарест (Румыния). Национальный стадион.