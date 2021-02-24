Томас Тухель: Жиру забил фантастический гол, а «Челси» заслужил победу над «Атлетико»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Фантастический результат, фантастический гол от Жиру, – отметил Тухель в послематчевом интервью для BT Sport. – Все совершенно заслуженно.

Мы хотели доминировать на половине поля соперников и не терять концентрацию. Установка была не допускать ошибок на ровном месте и быть готовыми к их быстрым контратакам. Сыграли очень дисциплинированно и заслуженно сохранили свои ворота «сухими». Это плоды упорного труда и командных усилий».

Единственный гол в Бухаресте забил Оливье Жиру ударом через себя на 68-й минуте.

«Атлетико» не смог принять «Челси» в Мадриде, поскольку власти Испании прекратили авиасообщение с Великобританией.