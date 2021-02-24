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24 февраля 02:00
автор: Виктор Шарафудинов

Симоне Индзаги: «Лацио» сам помог «Баварии» забить три гола из четырех

Римская команда проиграла прошлогоднему победителю Лиги чемпионов со счетом 1:4 на своем поле.

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Бавариии».

«Мы перегорели, поскольку ждали этой встречи с огромным нетерпением, – рассказал Индзаги в послематчевом интервью для Sky Sport Italia. – В итоге мы были слишком напряжены в игре против чемпионов мира и сами помогли им забить три гола из четырех.

Возможно, если бы в начале встречу в нашу пользу был бы назначен пенальти, и счет стал бы 1:1, это изменило бы ход игры. Однако сегодня все было против нас, и у команды не получалось ничего. Нужно использовать этот опыт с пользой, чтобы в будущем стать сильнее».

Ответная встреча должна пройти в Мюнхене 17 марта.

источник: Sky Sport Italia
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