Симоне Индзаги: «Лацио» сам помог «Баварии» забить три гола из четырех

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Бавариии».

«Мы перегорели, поскольку ждали этой встречи с огромным нетерпением, – рассказал Индзаги в послематчевом интервью для Sky Sport Italia. – В итоге мы были слишком напряжены в игре против чемпионов мира и сами помогли им забить три гола из четырех.

Возможно, если бы в начале встречу в нашу пользу был бы назначен пенальти, и счет стал бы 1:1, это изменило бы ход игры. Однако сегодня все было против нас, и у команды не получалось ничего. Нужно использовать этот опыт с пользой, чтобы в будущем стать сильнее».

Ответная встреча должна пройти в Мюнхене 17 марта.