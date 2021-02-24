Черышев пропустит матч с «Вильярреалом»

По сообщениям Superdeporte Черышев не успеет восстановиться к матчу 25-го тура с «Хетафе», несмотря на то, что возобновил индивидуальные тренировки.

Однако по данным Cadena Ser у россиянина диагностирован разрыв в мышце, из-за которого он пропусти полтора месяца с момента получения травмы (24 января). Таким образом, Черышев пропустит и матч с «Вильярреалом» 7 марта.

Напомним, Денис Черышев также выступает за сборную России, которой в конце марта предстоят матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты, Словении и Словакии.