«Тамбов» не вел переговоров с Быстровым

«Кто вообще говорил про настоящий интерес и переговоры? Головой же надо думать, я в футбол не играю уже сколько лет».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отказался от приглашения в команду Быстрова и нападающего ногинского «Знамени», еще одного бывшего игрока сборной России Романа Павлюченко.

Напомним, в своей клубной карьере Владимир Быстров выступал за питерский «Зенит», московский «Спартак», махачкалинский «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». В 2018 году футболист завершил карьеру.