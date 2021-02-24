«Ахмат» отдаст Раваннели в аренду, игрок не проходит в состав из-за лимита на легионеров

По информации Sport24, бразильский полузащитник «Ахмата» Раванелли будет отдан в аренду до конца этого сезона. Бразилец не попадает в состав грозненского клуба из-за лимита на легионеров, напомним, в этом сезоне клубы РПЛ имеют право заявлять не более 8 легионеров в команду.

Последние полгода Раванелли провел также в аренде в бразильском клубе «Атлетико Паранаэнсе».

В «Ахмат» Раванелли перешел в 2017 году из другого бразильского клуба «Понте-Прета». За команду из Грозного бразильский полузащитник провел 34 матча, в которых забил 5 голов.