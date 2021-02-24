Сергей Первушин - о Быстрове и Павлюченко: Мне их никто не предлагал

«Никаких разговоров не было. Мне такого никто не предлагал», - заявил специалист.

Напомним, ранее некоторые отечественные издания написали об отказе Первушина пригласить в команду бывших игроков национальной сборной Владимира Быстрова и Романа Павлюченко.

Сами игроки также назвали эту информацию слухами.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. В начале года клуб сообщал о возможном снятии с розыгрыша чемпионата и Кубка России из-за финансовых проблем, однако лига оказала «волкам» необходимую помощь для завершения сезона.