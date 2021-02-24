Промес подпишет контракт со «Спартаком» после медосмотра

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию о том, что Квинси Промес вылетел в Москву для подписания контракта с московским клубом.

«В среду Квинси Промес вылетит в Москву, где в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт с нашим клубом», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, столичный клуб подпишет контракт с голландским футболистом сроком на 3,5 года.

Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов. За «Аякс» футболист провел 53 матча (22 гола).