Алексей Миранчук: В России ты можешь принять мяч и осмотреться, а в Италии нужно быстрее думать

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал об отличиях итальянского футбола от игры в РПЛ.
«Даже такой команде как «Наполи», с техничными игроками, очень тяжело играть против нас, – отметил Алексей в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Потому что у нас очень интенсивный футбол, всегда в прессинг, один в один. 90 минут надо выдерживать. К этому футболу можно привыкнуть, но на это нужно время, все прекрасно понимают это. Я ощутил здесь большую разницу. В России ты можешь принять мяч, у тебя есть время осмотреться, а здесь всегда на тебя идут, агрессивно, нужно заранее принять решение и быстрее думать. По тренировкам смотрю, сравниваю, что было в начале, что сейчас, чувствую, что в этом компоненте прибавляю».
источник: Телеканал «Матч ТВ»