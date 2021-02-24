Василий Казарцев: Для меня извинения после матча «Спартак» - «Сочи» выглядели бы нелогичными

«По прошествии полугода не могу сказать, что мое мнение как-то кардинально поменялось. Если кто-то считает, что судья после каждой ошибки должен ходить и извиняться налево и направо... Так система не работает. Игроки так могут после каждого матча собирать конференции и извиняться: «Тут я отдал неточную передачу, тут я не попал в ворота». Все люди ошибаются. Для меня извинения после того матча выглядели бы нелогичными. Да, может быть, все ждали, что я начну каяться, кидаться в ноги. Почему? Я что бью себя в грудь и говорю, что я прав? Нет. Так же я не говорю, что решение было абсолютно неверным. Есть куча ракурсов и повторов эпизода. Кто что захочет, тот то и увидит. Было что-то экстраординарное. Наверное, потому что команда обладает огромной армией фанатов, которой больше не обладает никто».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Сочи» в Москве завершился вничью 2:2. Хозяева быстро повели 2:0 после голов Александра Соболева и Джордана Ларссона, однако гости смогли отыграться, оба мяча забив с небесспорных пенальти. Решение Казарцева о назначении второго одиннадцатиметрового позже было признано ошибочным и повлекло его отстранение от работы в РПЛ.