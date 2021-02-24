«Аякс» сообщил о возвращении Промеса в «Спартак»

Как сообщает официальный сайт амстердамцев, клубы достигли соглашения, и форвард убыл в расположение московского клуба для прохождения медицинского обследования. Сумма трансфера составила 8.5 миллионов евро.
Напомним, Промес ранее уже выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 годы, став за это время чемпионом и обладателем Суперкубка России. Из «Спартака» голландец перебрался в испанскую «Севилью», однако, отыграв в ней только один сезон, в 2019 году вернулся в «Аякс», воспитанником которого является. Всего в составе амстердамского клуба Промес провел 53 матча, забив 22 гола и выиграв чемпионат и Суперкубок Нидерландов. Также футболист является игроком сборной Нидерландов.
источник: ФК «Аякс»