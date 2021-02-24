Сергей Первушин: «Тамбов» не будет «сливать» всем подряд

Главный тренер «Тамбова» рассказал Сергей Первушин рассказал о мотивации своей команды на весеннюю часть сезона.

«Здесь собрались ребята, которым есть, что доказывать, – рассказал Первушин в интервью для «Чемпионата». – Кто-то не получал игровую практику в своих командах, кто-то был без клуба, кто-то просто хочет поиграть на самом высоком уровне. Мы собрались не просто поиграть, а проявить себя. Ребята хотят с помощью игры за нас пойти на повышение, как Осипенко, Шелия, Обухов, Чистяков, Грицаенко и остальные. Наш клуб должен быть для них трамплином. Ребята играют за свое будущее. Настоящее-то у нас туманное.

Если бы «Тамбов» снялся, то это был бы огромный удар по имиджу нашего футбола. Поэтому большое спасибо РФС и РПЛ за поддержку. Благодарны всем клубам РПЛ за то, что помогли нам футболистами. Это очень ценно.

Сейчас все говорят, что «Тамбов» будет «сливать» всем подряд. Хочется этим людям ответить и доказать, что такого не будет. Ведь никто не знает, что будет в следующие месяцы. Вдруг мы выиграем несколько матчей, появится спонсор. Будем биться и до конца сражаться, цепляться за шанс до конца. В конце концов, кто знает, когда еще «Тамбов» выступит в РПЛ».

Напомним, что до последнего участие «Тамбова» во второй части сезона оставалось под вопросом, и в январе на контракте у клуба оставалось лишь семь футболистов.