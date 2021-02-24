«Спартак» объявил о возвращении Промеса

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе Квинси Промеса из амстердамского «Аякса».
Вот, что сказано в публикации официального твиттера красно-белых:
«Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака». Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением».
Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака» 🔴⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением 💥 pic.twitter.com/OJlvHoMhJB