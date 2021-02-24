«Спартак» объявил о возвращении Промеса

Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака» 🔴⚪️ Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением 💥 pic.twitter.com/OJlvHoMhJB

«Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака». Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением».

Вот, что сказано в публикации официального твиттера красно-белых:

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе Квинси Промеса из амстердамского «Аякса».

По данным портала Transfermarkt переход 29-летнего атакующего полузащитника обойдется московскому клубу в 8,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Промес сыграл 25 матчей за «Аякс», забив шесть мячей и сделав одну голевую передачу.

Ранее Квинси играл за «Спартак» с 2014 по 2018 года, а в сезоне-2016/17 помог красно-белым выиграть чемпионат России. Всего в его активе 135 матчей, 66 голов и 33 результативные передачи в составе москвичей.

В августе 2018 года «Спартак» продал голландца в «Севилью» за 21 млн евро.