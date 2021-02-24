Джан Пьеро Гасперини: Матч с «Реалом» станет самым важным в моей карьере

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Это самый важный матч в моей карьере. Нам предстоит встреча с одной из лучших команд мира. Мы не можем полностью изменить наш стиль игры , подстраиваясь под каждого соперника. Но мы можем немного изменить некоторые вещи, сохранив наши лучшие качества, — приводит слова итальянца France Football.

Подопечные Зинедина Зидана на групповом этапе ЛЧ заняли первое место с десятью очками в группе B, где их соперниками были менхенгладбахская «Боруссия», миланский «Интер» и донецкий «Шахтер». «Аталанта» с 11-ю очками вышла в плей-офф из группы D, где ее соперниками были «Ливерпуль», датский «Мидтьюлланд» и амстердамский «Аякс».